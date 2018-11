Seksi ndihmon të nisësh një marrëdhënie me partnerë potencialë

Si e krijon seksi atmosferën për të thelluar lidhjen emocionale mes të panjohurve

Nga Gurit E. Birnbaum, Psychology Today







Dëshira seksuale evoluoi për të shërbyer si një forcë e fuqishme motivuese, që fillimisht sjell partnerë potencialë romantikë së bashku dhe kështu ndihmon në lehtësimin e marrëdhënieve seksuale dhe shtatzënisë. Si të tillë, aktet seksuale mund të mos kenë lidhje emocionale, si në rastin e një qëndrimi për një natë. E megjithatë, dëshira seksuale mund të luajë një rol të madh jo vetëm në tërheqjen e partnerëve potencialë me njëri-tjetrin, por edhe në nxitjen e formimit të një lidhjeje mes tyre.

Sidoqoftë, deri më tani nuk është e qartë nëse dëshira motivon thjesht veprime riprodhuese, me lidhjen midis partnerëve që zhvillohet në mënyrë të pavarur, ose nëse dëshira seksuale kontribuon drejtpërsëdrejti në ndërtimin e një lidhjeje emocionale midis partnerëve të sapoformuar. Në të vërtetë, megjithëse nxitjet seksuale dhe lidhjet emocionale nuk janë të lidhura domosdoshmërisht me njëra-tjetrën, proceset evolucionare dhe shoqërore mund të kenë bërë që njerëzit veçanërisht të jenë të bashkuar romantikisht me partnerë, të cilët i tërheqin seksualisht.

Hulumtimet e publikuara kohët e fundit në Gazetën e Marrëdhënieve Shoqërore dhe Personale kanë ofruar mbështetje për opsionin e fundit. Në katër studime, kolegët e mi dhe unë tregojmë se dëshira seksuale sjell sjellje që mund të lehtësojnë lidhjen emocionale gjatë takimeve ballë për ballë me një partner seksual.

Në Studimin 1, ne shqyrtuam nëse dëshira për një njohje të re do të shoqërohej me sjellje të menjëhershme joverbale që tregojnë gatishmërinë e kontaktit (p.sh. sinkronizimi, afërsia fizike e afërt, kontaktet e shpeshta me sy). Për ta bërë këtë, pjesëmarrësit morën pjesë në një performancë lip-sync në të cilën ata dhe një grup i kundërt i gjinisë seksuale imitonin së bashku për të regjistruar një muzikë paraprake (pa kënduar në të vërtetë) teksa po filmoheshin. Pjesëmarrësit pastaj vlerësuan dëshirën e tyre për grupin e gjinisë së kundërt. Gjyqtarët vlerësuan shkallën në të cilën pjesëmarrësit miratuan sjellje të menjëhershme ndaj gjinisë tjetër dhe sinkronizuan sjelljen me ta. Ne kemi zbuluar se dëshira e pjesëmarrësve për gjininë tjetër u shoqërua me sjellje të drejtpërdrejtë të koduar drejt gjinisë tjetër, si dhe me sinkronizimin siç perceptohej nga pjesëmarrësit dhe vlerësuesit.

Në Studimin 2, ne kërkuam të përsërisim gjetjet e Studimit 1 me një metodologji të ndryshme që kërkon një koordinim më intim (kërcim i ngadalshëm sesa performanca e sinkronizimit të buzëve) dhe është më e rëndësishme për kontekstet romantike. Ne gjithashtu dëshironim të zgjerojmë Studimin 1 duke shtuar një masë interesi në ndërveprimet e ardhshme me partnerët e mundshëm. Për këtë qëllim, pjesëmarrësit kërcenin ngadalë me një person nga gjinia e kundërt dhe pastaj vlerësuan dëshirën e tyre seksuale për partnerin, shkallën në të cilën u sinkronizuan me njëri-tjetrin dhe interesin e tyre për të parë përsëri partnerin. Rezultatet treguan se dëshira e pjesëmarrësit për partnerin u shoqërua me sinkronizimin me ta, gjë që nga ana tjetër, parashikonte një interesim më të madh për takim.

Studimet 3 dhe 4 u krijuan për të gjetur një lidhje shkakësore midis aktivizimit të sistemit seksual dhe sjelljeve jo-seksuale (sigurimi i përgjegjshmërisë dhe ndihmës, respektivisht) të cilat jo vetëm që përdoren strategjikisht për të inicuar marrëdhënie me partnerët potencialë, por gjithashtu luajnë një rol kyç në mbështetjen e një lidhjeje afatgjatë.

Në Studimin 3, pjesëmarrësit u ekspozuan sublimisht ndaj stimujve seksualë (kundrejt stimujve neutralë). Në mënyrë të veçantë, pjesëmarrësve iu kërkua të tregonin ushqimet, veshjet dhe preferencat e vendndodhjes për një partner duke zgjedhur një nga dy opsionet nga secila prej shtatë kategorive (p.sh., ngjyra e rrobave: e zezë ose e kaltër, vendndodhja: bar ose restorant). Para secilës palë opsionesh, pjesëmarrësit u ekspozuan ndaj përfytyrimit të një partneri seksual (një burrë tërheqës dhe i zhveshur që tregon ijët për pjesëmarrësit femra; një grua tërheqëse, e zhveshur dhe e gjunjëzuar e fotografuar nga prapa për pjesëmarrësit meshkuj.

Pastaj, pjesëmarrësit diskutuan disa dilema ndërpersonale (p.sh.: A jeni duke u përpjekur apo jo që të bëni të vështirin në fillim të një marrëdhënieje?) me një pjesëmarrës të gjinisë së kundërt, të cilin ata nuk e njihnin. Gjyqtarët vlerësuan shkallën në të cilën pjesëmarrësit u angazhuan në sjellje që përçuan reagimin dhe kujdesin gjatë ndërveprimeve. U zbulua se pjesëmarrësit ishin më të përgjegjshëm ndaj pjesëmarrësit tjetër në kushtin e ndezjes seksuale sesa në gjendjen e kontrollit.

Në Studimin 4, ne kërkuam të aktivizohej sistemi seksual në një mënyrë më ekologjikisht të vlefshme, duke hetuar se si stimulimet seksuale në mjediset e jetës reale (shikimi i videove) ndikojnë në angazhimin në sjellje të tjera të qasjes (p.sh., duke ndihmuar sjelljet) që mund të lehtësojnë inicimin e marrëdhënieve më aktive sesa sigurimi i përgjegjshmërisë. Në veçanti, pjesëmarrësit shikuan ose një video erotike (por jo pornografike) ose një video neutrale. Pas shikimit të videos, pjesëmarrësit u udhëhoqën për të besuar se në 5 minutat e ardhshme ata dhe një pjesëmarrës tjetër do të plotësonin një pyetësor që vlerësonte arsyetimin e tyre verbal. Eksperimentuesi më pas paraqiti një pyetësor për të ulurit pranë njëri-tjetrit, u tha të dyve se atyre u lejohej të flisnin me njëri-tjetrin gjatë plotësimit të pyetësorit dhe u largua nga dhoma.

Kur pjesëmarrësit morën pyetjen e tretë, ai ose ajo iu kthye pjesëmarrësve të tjerë dhe kërkoi ndihmën e tyre në zgjidhjen e kësaj pyetjeje, duke thënë: ‘Unë jam i mbërthyer me këtë pyetje. A mund të më ndihmoni në zgjidhjen e saj?’ Sjelljet e pjesëmarrësve në drejtim të tjerëve u regjistruan duke përdorur masat e mëposhtme: (a) koha e kaluar derisa pjesëmarrësit filluan të ofrojnë ndihmë për të tjerët; (b) koha aktuale e kaluar duke ndihmuar në zgjidhjen e pyetjes së nevojshme; të dy u matën duke përdorur një kronometër të fshehur në xhepin e pjesëmmarësve; dhe (c) cilësinë e ndihmës së dhënë, siç vlerësohet nga pjesëmarrësit pas kësaj seance. Zbulimet treguan se pjesëmarrësit ishin të shpejtë për të ndihmuar, si dhe investuan më shumë kohë dhe përpjekje në dhënien e ndihmës në kushtin e ndezjes seksuale sesa në kushtet e kontrollit.

Në përgjithësi, hulumtimi ynë tregon se edhe një stimul seksual i pavetëdijshëm mund të sjellë sjellje verbale dhe jo-verbale që jo vetëm që përcjellin gatishmërinë e kontaktit, por gjithashtu shprehin kujdes për mirëqenien e një partneri. Duke bërë kështu, studimet tona sugjerojnë se kur dy të panjohur takohen, dëshira seksuale e përjetuar nga një ose të dy prej tyre mund të iniciojë një kaskadë sjelljesh që sinjalizojnë interesin e tyre për bashkëveprim të mëtejshëm, si dhe gatishmërinë e tyre për të investuar në një marrëdhënie potenciale. Këto sjellje ndihmojnë në vendosjen e fazës për thellimin e lidhjes emocionale mes tyre. Për të qenë të sigurt, ndërsa dëshira intensive mund të tërheqë partnerë të rinj me njëri-tjetrin, sjelljet që nxisin janë ato që mbështesin lidhjen afatgjatë.