Seksbomba Emanuela ka një përshëndetje “të nxehtë”… për Gigin

Tifozja e njohur e Juventusit, Emanuela Iaquinta ka gjetur një mënyrë ideale për të përshëndetur kapitenin legjendar, Gigi Buffon, pas lamtumirës së tij nga bardhezinjtë.

Modelja ka pozuar me bluzën e Buffon, në një set vërtetë “të nxehtë” fotografik, që ka bërë xhiron e botës në vetëm pak orë.







Gigi Buffon vendosi të largohet nga Juventusi, pas shumë vitesh te bardhezinjtë, por jo të tërhiqet nga futbolli i luajtur.

Për të duket se është gati një kontratë te Paris SG, ku do të marrë sërish bluzën me numrin 1 dhe do të synojë ligën e kampionëve me francezët.