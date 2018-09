Seks me apo pa drita? Cila situatë është më eksituese

Eksperiencat seksuale të secilit individ janë të ndryshme.

Secili zgjedh mënyrën e tij për të ndërtuar dhe shijuar me partnerin/partneren. Gjithsesi, në kokën e secilit prej nesh ka disa pikëpyetje në lidhje me seksin. Nuk e dimë nëse ia keni drejtuar ndonjëherë pyetjen vetes se a është më mirë të kryeni marrëdhënie seksuale me dritat ndezur apo fikur? Ne sot do ju japim disa arsye se përse është më mirë që të kryeni marrëdhënie seksuale me partnerin/partneren me dritat ndezur.







1-Kur ju mbani dritat ndezur, jo vetëm keni mundësi të shikoni partnerin/partneren nudo, por mund të shikoni se ku po shkoni. Jeni më të qartë në lëvizjet tuaja.

2-Të lejoni partnerin/partneren t’ju shikojë pa rroba është një shenjë besimi dhe komoditeti që keni krijuar me njëri-tjetrin.

3-Kur shikoni njerëz në errësirë, mund t’ju duken të frikshëm prandaj shmangeni këtë pjesë.