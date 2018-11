Sanksionet erdhën… a na intereson ne?

Nëse e keni parë faqen e ambasadës amerikane në Tiranë, do keni vënë re një kauntaun që vazhdonte çdo ditë. Ai paralajmëronte rivendosjen e sanksioneve ndaj Iranit.

Dhe vendimi erdhi.







Administrata e Presidentit Donald Trump njoftoi të premten rivendosjen e të gjitha sanksioneve të Shteteve të Bashkuara mbi Iranin, të cilat ishin hequr nën marrëveshjen bërthamore të vitit 2015.

Sanksionet do të hyjnë në fuqi të hënën dhe mbulojnë sektorët të tillë si transporti, sektori financiar dhe ai energjetik i Iranit. Ky është grupi i dytë i sanksioneve që administrata rivendos që kur Presidenti Donald Trump u tërhoq nga marrëveshja historike në muajin maj.

Me përjashtime të kufizuara, sanksionet do të penalizojnë ato vende të cilat nuk ndalojnë importimin e naftës iraniane dhe kompanitë e huaja që bëjnë biznes me njësi iraniane që ndodhen në listën e zezë, përfshirë bankën qendrore të Iranit, një numër institucionesh financiare private si dhe portin e kompanitë e transportit nën menaxhimin qeveritar.

“Sanksionet po vijnë,” kishte paralajmëruar presidenti Donald Trump në stilin e serialit “Game of Thrones”.

Amerikanët po veprojnë sipas kokës së tyre, shkruan BBC, pasi shumica e botës kërkon që të ruajë marrëveshjen bërthamore me Iranin.

BE nga ana e saj thotë se i vjen keq për vendimin në fjalë. Kurse Irani tha se nuk ndjehet i shqetësuar.

Po Shqipëria? Ende nuk ka një reagim për këtë çështje, ndërsa vendi ynë ka strehuar prej kohësh një bërthamë të lëvizjes opozitare iraniane. Prania e saj në Shqipëri është subjekt shkrimesh të shumta nga mediat e huaja.