Sandër Lleshi si Vitore Tusha…

Top Channel

Nga tonet e larta politike, komunikimi mes presidentit dhe kryeministrit për emërimin e Sandër Lleshit ministër i Brendshëm po bëhet me shkresa. Këto të fundit i kanë zënë vendin bisedave kokë më kokë apo kërkesave për të folur me dyer të mbyllura.

Presidenca publikoi listën e pyetjeve, ndërsa kryeministria përgjigjet e premtuara. Nga shqetësimi i presidentit duket se gjithçka lidhet me statusin e gjeneral Sandër Lleshit. Kreu i shtetit ka ngritur pikëpyetje në lidhje me gradën gjeneral që mban ende Sandër Lleshi, i cili edhe pse nuk është më i angazhuar në Forcat e Armatosura prej 5 vitesh, ka fituar një gjyq me ish presidentin Nishani, pasi ky i fundit e ka shkarkuar si gjeneral, për arsye që gjykata i ka konsideruar të paligjshme.

Rama komentoi publikimin e përgjigjieve të tij, të cilat nuk i lënë asnjë shteg interpretimi të ndryshëm Presidentit të Republikës. Për të kaluar një hap para në shahun polkitik, kryeministri i ka dërguar Presidentit një kërkesë të vetë zv/ministrit të Brendshëm, për ta ç’dekretuar atë si gjeneral në rast se Presidenti do ta shohë të nevojshme. Kjo lëvizje duket se i mbyll Presidentit çdo hapësirë interpretative edhe pse, vetë Presidenti i Republikës me dekretimin e zonjës Vitore Tusha si kandidate e propozuar për KLSH, e ka mbyllur vetë debatin e sajuar po prej atij vetë.

Vitore Tusha është anëtare e Gjykatës Kushtetuese dhe Ilir Meta nuk i ka kërkuar asaj të dorëhiqet nga Gjykata Kushtetuese për t’u bërë kandidatja e tij për KLSH. Kjo duhet të ndodhë vetëm pasi dhe nëse Vitore Tusha merr miratimin e Kuvendit, sepse deri kur ajo nuk është ngarkuar zyrtarisht me një detyrë të re, s’ka asnjë mospërputhje mes detyrës që ajo kryen aktualisht dhe detyrës për të cilën është propozuar.

E njëjta gjë vlen edhe për gjeneral Sandër Lleshin, qoftë edhe sikur ai sot të ishte në krye të Shtabit të Përgjithshëm. Për këtë ngërç të krijuar mes Presidentit dhe Kryeministrit ka ndërhyrë edhe faktori ndërkombëtar që kërkon zgjidhje sa më parë, pasi të gjithë po e vënë theksin te një Ministri e Brendshme funksionale në luftën me krimin në këtë moment të rëndësishëm.