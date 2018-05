Samsung përgatit versionin e ri të Galaxy S9

Siç ishte rasti në vitet e kaluara, Samsung thuhet se punon në një version më të ashpër të telefonit të tyre të Galaxy S9. I quajtur Galaxy S9 Active, telefoni i ri pritet të përfshijë shumicën ose të gjitha tiparet kryesore të Galaxy S9, por gjithashtu do të ofrojë një dizajn të ri, si dhe rezistencë të përmirësuar të ujit, pluhurit dhe ndikimit.

Ne kemi dëgjuar disa fjalë rreth telefonit disa herë në të kaluarën dhe tani një blog i quajtur “Ready Tricks” ka publikuar një imazh që duket se tregon specifikat e paditura Galaxy S9 Active. Burimi i imazhit është i paqartë, veçanërisht sepse në blog thuhet se “fleta e specifikave të pajisjes së ardhshme Samsung është shfaqur në internet”. Kjo e bën të duket sikur rrjedhja nuk ishte burim nga blogu, por fotografia u gjet diku online dhe pastaj u ripostua, njofton BGR.







Cilado qoftë rasti, veçoritë e renditura në imazhin e mësipërm përputhen në mënyrë të përkryer me atë që kemi dëgjuar deri më tani për Galaxy S9 Active, që pritet të ketë numrin e modelit SM-G893. Ashtu si Galaxy S9, S9 Active do të shfaqë një procesor Qualcomm Snapdragon 845, një kamerë 12 megapikselësh të pasme dhe një kamerë 8 megapikselësh. Imazhi i publikuar thotë se telefoni do të shfaqë gjithashtu një ekran Super-AMOLED prej 5.8 inç, 4GB RAM, 64GB hapësirë ​​ruajtëse dhe një bateri të madhe prej 4.000 mAh.

Është e paqartë kur Galaxy S9 Active do të lansohet, por blogu pretendon se pritet diku në tremujorin e tretë të këtij viti. Përsëri, burimi i këtij pretendimi është i paqartë.