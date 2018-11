‘Ja provat e prokurorisë’, Salianji nxjerr foto nga seanca…

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji ka publikuar disa foto nga seanca ku sipas tij tregojnë provat që ka prokuroria për 11 të arrestuarit.

“Nëse vjedh, trafikon, merresh me prostitucion, me vrasje, me korrupsion Rilindja të bën deputet, ministër dhe të promovon!Nëse denoncon, ngre zërin, proteston, mbron familjen dhe banesën përfundon në burg!







Prokuroria po kërkon burg duke paraqitur si provë materiale, 5 materiale plastike ( bidona), dy pankarta letre, dhe dy ristela mbajtëse!!!”, shrkuan ai./BW/