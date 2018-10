Partia Demokratike ka rikujtuar edhe një herë me anë të një deklarate se, si denoncimet e muajve të fundit të deputetit demokrat, Ervin Salianji, në lidhje me grupet e drogës dhe lidhjet e tyre me zyrtarë të qeverisë Rama, kanë rezultuar të vërteta dhe këtë e konfirmojnë arrestimet më të fundit.

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji denoncoi 6 muaj më parë skandalin pronat në Lezhë pas të cilit tha se fshihej edhe motra e ish-deputetit socialist Arben Ndoka.







I ftuar në emisionin “Studio e hapur” në “News24”, në mars të këtij viti, Salianji tha se, motra e Ndokës mban postin e drejtueses së administrimit të tokës në Këshillin Bashkiak të Lezhës.

Ai akuzoi publikisht se, zonja në fjalë ka firmosur këtë akt të tjetërsimit të tokës nga tokë ranore në tokë pemëtore (ose tokë arë).

Ndërsa sjell në vëmendje deklaratat e deputetit Salianji, PD tha në një njoftim për mediat se nga marsi deri në arrestimin e motrës së Arben Ndokës dhe personave të tjerë të bandës, prokuroria ka vepruar sipas interesave politike të Edi Ramës.