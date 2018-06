“Saimir Tahiri do të shkojë në burg”

“Tahiri do të shkojë në burg”. Kjo është deklarata e fortë e kreut të PD, Lulzim Basha në emisionin “Opinion” në Klan. Më tej Basha u ndal edhe në çështjen e hapjes së negociatave me Shqipërinë ku deklaroi se Europa nuk pranon gënjeshtrat e Edi Ramës, por është më mirë kur pranon gabimet dhe kërkon ndihmë e premton t’i rregullosh. “Qëndrimi hipokrit dhe hileqar është ai i Edi Ramës, që iu thotë po nuk hapët negociatat, terrorizmi, kjo-ajo, Rusia. Përqasja jonë ka qenë më bindëse për Europianët, sepse siç e the ata nuk pranojnë gënjeshtra.

Ne u kemi thënë troç, i kemi këto probleme por ne jemi të angazhuar t’i luftojmë këto probleme dhe për këtë kërkojmë ndihmën tuaj.







Nëse ka një shans sado të vogël për hapjen e negociatave është pikërisht për meritë të opozitës.