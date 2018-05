Sa minuta duhet të ecni në ditë për të rënë 1 kilogramë në javë

Të pakënaqura me format e tyre, femrat u nënshtrohen dietave drastikeve për të arritur pamjen që dua. Sikur të ishte kaq e thjeshtë të gjitha do të ishim modele, por veç stilit të jetesës e regjimit ushqimor, gjenet janë ato që përcaktojnë format e konstruktin e çdo njeriu. Para se të eleminoni ushqimet apo të kufizoni veten tuaj në të ngrëni filloni aktivitetin fizik, pasi kjo është mënyra e vetme për të rënë në peshë gradualisht dhe shëndetshëm pa rrezikur që kilet t’ju rikthen sërisht. Living do të ndajë me ju poshtë se sa kilometra duhet të ecni në mënyrë që të bini në peshë.

1 oë ecje me hap normal djeg rreth 400 kalori.

Nevojiten 2,000 hapa për të djegur 100 kalori. Për të humbur 1 kilogramë ju duhet të digjni 3500 kalori.

Mënyra më e shëndetshme për të humbur peshë është humbja e një kilogrami në një javë. Për të arritur këtë ju duhet të ecni 8 kilometra ose të digjni 500 kalori çdo ditë.