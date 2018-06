Rrugorja “mësyn” lagjet e qytetit, gjobit 35 shoferë për parkim të gabuar

Parkimet e gabuara kanë qenë fokus të aksionit të policisë rrugore të Tiranës pas ankesave të shtuara rreth kësaj problematike në disa lagje të kryeqytetit.

Efektivët e Policisë Rrugore sot janë ndalur në Njësinë Administrative Nr.7, ku nga kontrollet në brendësi të kësaj njësie janë evidentuar dhe ndëshkuar 35 mjete të cilat janë konstatuar të parkuara gabim ose jo në përputhje me sinjalizimin rrugor vertikal.







Gjithashtu kontrollet kane vijuar edhe në disa rrugë të tjera urbane, në lidhje me shqetësimet dhe ankesat kryesisht për drejtuesit e mjeteve që parakalojnë në afërsi të kryqëzimeve duke u bërë burim i shtuar për aksidente rrugore por shpesh herë edhe prelud për konflikte fizike midis drejtuesve të mjeteve, kontrolle të cilat kanë përfunduar me konstatimin dhe ndëshkimin e 17 drejtuesve të automjeteve në rrugën “Jordan Misja”, si një nga rrugët më problematike përsa i përket parakalimit të gabuar.

Kontrollet dhe masat administrative do të vijojnë edhe përgjatë fundjavës me të njëjtin intensitet, ku prezenca më e madhe do të jetë në sheshet kryesore ku zhvillohen aktivitetet sociale, kulturore dhe sportive të planifikuara gjatë fundjavës.