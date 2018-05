Rrobat e banjës që do t’i shohësh në çdo plazh këtë vit

Sezoni i plazhit është, më në fund, para syve tanë. Koha me diell tani mund të kalohet qetësisht nën çadër dhe në det. Dhe, me këtë rast, edhe vitrinat e rrobave të banjës janë mbushur plot për të propozuar disa nga trendet që do të mbizotërojnë gjatë këtij sezoni.

Blogeret e modës kanë nisur t’i prezantojnë zgjedhjet e tyre edhe nga profilet në Instagram, por edhe markat e bikinit kanë vendosur disa nga tendencat që do të mbizotërojnë këtë verë.







Truporet, ngjyrat e ylberit, grepat, sportivet dhe shumë të tjera, kanë filluar të shihen dendur nëpër plazhe, kështu që, para se të nisni zyrtarisht verën në plazh, bëni një kontroll në këto listë propozimesh që do t’i shikoni në çdo plazh.