Rrëzimi i pushtetit me protesta? Deputeti i PD: Në zgjedhje me qeveri të re

Deputeti i Partisë Demokratike Genc Pollo deklaroi se vendi në zgjedhjet e ardhshme duhej të shkojë me një qeveri të re. I ftuar në rubrikën ‘Opinion’ në ‘News24’ Pollo theksoi se rruga më e mirë për të realizuar këtë janë protestat paqësore. Po ashtu deputeti i PD-së iu kthye diskutimeve për protestën e sotme të biznesit të vogël, e mbështetur edhe nga opozita, madje edhe tubimi për taksën për Rrugën e Kombit. Ai tha se PD ka iniciuar për këto protesta, pasi sipas tij është e drejta e qytetarëve që të protestojnë në kuadër edhe të thirrjes për mosbindje civile.

“Është e nevojshme që të shkohet në zgjedhje me një qeveri të besueshme. Do ishte në të mirë të vendit të shkonim me qeveri tjetër në zgjedhje. Do ishte e mirë që të shkonim me protesta, në mënyrë legjitime. Në PD do të nisin konsultimet drejt kongresit për zgjedhjet. Këtë herë shpresoj të ketë diskutime të vlefshme, siç është edhe kandidati. Kongresi është në fund të muajt, në datë 26-27 prill. Çdo ide kontruktive është e mirëpritur të lançohet”, tha Pollo. Po ashtu Pollo hodhi poshtë pretendimet e kryeministrit Edi Rama se PD gjatë kohës që ishte në pushtet propozoi vendosjen e tarifës për Rrugën e Kombit.





“Të ardhurat që ka koncensionari dalin e teprojnë për të bërë mirëmbajtën në 30 vite. Pastaj pjesa tjetër i bie të jetë fitim neto i koncensionarit. Kështu që ka diçka që nuk shkon. PD është në përpjekje për të mobilizuar siç bllokoi rrugët pas arrestimit të protestuesve. Shpresoj që shoqëria ta gjejë fitilin e vet për t’u ndezur. PD e ka bërë publike analizën e kontratës së Rrugës së Kombit. Dhe nëse do ishte një kontratë normale, përsëri është e padrejtë që për këtë rrugë të marrësh para dy herë”, pohoi deputetit i PD.