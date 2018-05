Rrëfimi i Josës: Premtuese beteja ligjore e fituar nga Skënderbeu

Mirel Josa është një nga trajnerët shqiptarë që ka zgjedhur Kosovën si aventurën e re dhe tashmë është duke luftuar me Prishtinën për titullin kampion.

Në një intervistë për “RTSH Sport”, Josa ka rrëfyer eksperiencën e re te Prishtina, ka dhënë mendimin e tij për ekipet e Skënderbeut, Tiranës, Vllaznisë dhe Teutës, ndërsa në fund nuk lënë pa komentuar edhe transferimin e Abazajt te Anderlehti. Ai shprehet se Abazaj ka bërë vetëm një hap drejt suksesit, pasi tashmë duhet të luftojë për t’u mos rikthyer në Shqipëri.







“Në mesin e muajit gusht më erdhi një ofertë nga drejtuesit e Prishtinës, për të marrë drejtimin e kësaj skuadre. Kisha parë përpara se të mbërrija në Kosovë se çfarë përfaqësonte klubi i Prishtinës në këtë vend dhe prandaj nuk u mendova më gjatë për zgjedhjen time.

Fillimisht ambienti nuk ishte i njohur për mua edhe pse i njihja disa prej futbollistëve të Prishtinës. Dua të pranoj që më rezultoi më mirë nga çfarë e prisja. Shpeshherë kthehem në Tiranë, duke parë edhe kohën që kemi për përgatitjen që kemi për ndeshjet. Faktikisht kohët e fundit kemi qenë të mbingarkuar me ndeshjet e Kupës dhe kampionatit.

Që nga momenti që u shkëputa nga Tirana, nuk kam pasur më kontakt me atë klub. Kjo është mënyra ime e të punuarit, pasi dua të lë të qetë personat e tjerë që drejtojnë atje. Kthimi i Tiranës në Superiore është një ogur i mirë pasi ky ekip atje e ka vendin. Tashmë ajo duhet të pretendojë për kampionat, ndërsa klubi duhet të zgjidhi problemet e mbartura që ka, sepse mund të shkatërrojnë kampionatin.

Skënderbeu ka pasur probleme në fushën ligjore edhe më parë, por tashmë janë rihapur. Ndiej keqardhje për këtë dënim që ka marrë ekipi, pasi dënimin nuk po e merr individi por klubi. Në CAS janë disa gjëra që nuk janë në dorën tonë, por gjatë kohës kur unë isha trajneri i Skënderbeut, jam marrë vetëm me drejtimin e këtij ekipi. Mund të them se korçarët e kanë fituar një betejë ligjore, teksa kthyen titullin kampion që ne donin të na hiqnin. Shpresohet të vazhdohet në këtë rrugë edhe me çështjen e UEFA-s, pasi ai dënim do të ishte katastrofik për klubin. Sa i përket të ardhmes time, mendoj se do të vazhdoj të jem pjesë e ekipit të Prishtinës dhe do të diskutoj sërish me drejtuesit për vazhdimësinë.

Kam punuar si te Vllaznia dhe Teuta dhe mund të them se po përjetojnë një moment vërtet shumë të vështirë. Shkodranët i kanë lojtarët për të qenë sa më mirë në renditje, ashtu si edhe Teuta. Por tashmë jemi në këtë moment ku së bashku me Kamzën, po flitet për mbijetesën. Këtë situatë e kam kaluar edhe unë më parë te Tirana, por unë e kisha parashikuar momentin tim të vështirë.

Abazaj ka qenë një lojtar që unë e kisha parë kur luante në Gjirokastër dhe më ka bërë përshtypje në ndeshjet e para. Ai e ka bërë hapin dhe kjo falë edhe menaxhimit të tij, pasi fillimisht u ble nga Skënderbeu. Mund të them se ky lojtar ka kaluar te Anderlehti falë menaxhimit, por edhe falë bindjes së tij personale pasi shkoi te Luftëtari vetëm për provë, duke kaluar një sërë peripecish në karrierën e tij. Për të bërë një krahasim e shoh Abazajn si Latifi, por ai duhet të bëj kujdes, pasi ky është hapi i parë për të përfunduar te Anderlehti, tashmë duhet të luftojë për t’u mos rikthyer në Shqipëri si shumë tjerë”, është shprehur Mirel Josa. /vipsport.al