Rrëfehet shqiptari hidraulik në Greqi që u plagos në pikën e basteve

38-vjeçari shqiptar, që u plagos ditën e premte në një atentat të ndërmarrë nga dy persona në sheshin Viktoria të Athinës ka dhënë një tjetër version të ngjarjes së raportuar një ditë më parë.

Sipas mediave greke, Elton Thoma Bombaj me shtetësi greke, nuk është qëlluar në momentin që ka qenë në radhë tek berberi, por kur ndodhej në një pikë bastesh në këtë zonë.







Mediat greke thonë se ai me profesion është hidraulik.

“Isha me një mikun tim në sheshin Viktoria dhe pimë kafe, shumë afër shtëpisë sime. U ndava nga ai dhe hyra në pikën e basteve, zakonisht shkoj tek një pikë që ndodhet në rrugën Heyden. U futa brenda dhe u ula në karrige. Në një fraksion sekonde pashë një njeri që hapi derën, ndërsa jashtë dyqanit po priste një tjetër, në një makinë. Të dy me fytyrë të mbuluar. Personi që u fut brenda, mbante një armë në dorë dhe nisi të qëllonte te këmbët e mia. Pas këtij momenti u largua me makinë”, citohet ai nga mediat greke.

Shqiptari i ka shpëtuar atentatit vetëm me disa plumba në këmbë. Mësohet se ai është i martuar, ndërsa bashkëshortja jeton në Shqipëri. Që prej vitit 2016-të ai kishte shtetësi greke.