‘Ronaldo ka ndrydhur kyçin e këmbës’. Zbulohet nëse do të luajë në finale…

Edu Aguirre, gazetar dhe shok i Cristiano Ronaldos, në “El Chiringuito de Jugones” ka deklaruar mbrëmë pas ndeshjes në “Camp Nou” se Cristiano Ronaldo nuk është i merakosur për dëmtimin dhe se do të luajë 100% në finalen e Champions League kundër Liverpoolit.

“Cristiano ka ndrydhur kyçin e këmbës së djathtë. Ai është zero i preokupuar. Nuk merakoset, është i qetë”, tha ai.







“Është e vërtetë se nuk e ka këmbën mirë, por brenda 10 ditëve ai do të jetë 100 %. Nuk do të luajë as kundër Sevillas e as në fundjavën e ardhshme, por Ronaldo do të luajë në finale të Champions League me 100 %”, theksoi mes tjerash Aguirre.