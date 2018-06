Portugalia i falet Kristiano Ronaldos për barazimin 3 me 3 me Spanjën. Ekipi luzitan e pati dy herë avantazhin dhe nuk diti ta administronte ndërkohë që Spanja arriti ta përmbyste rezultatin nga 2 me 1 në 3 me 2.

Ishte Ronaldo ai që nuk u dorëzua deri në fund ku pak minuta nga fundi arriti të çonte topin në rrjetë me një “perlë” nga goditja e dënimit. Në foton me poshtë mund të shikoni dhe notat për paraqitjet e futbollistëve.