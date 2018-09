Romanovët/ Foto të rralla të Carit të fundit të Rusisë dhe familjes së tij… para se të zhdukeshin nga bolshevikët

Foto të rralla kanë dalë në dritë nga familja mbretërore ruse, teksa duken të lumtur në udhëtimet e gjuetisë dhe varkë, duke treguar një jetë me pasuri të pafundme, e në më pak se 3 vite nga realizimi i tyre ata do të zhdukeshin në mënyrë misterioze në duart e revolucionarëve bolshevikë, duke i dhënë fund mbretërimit 300-vjeçar të familjes Romanov.

Fotot private të familjes Romanov të veshur me të bardha në një udhëtim veror në liqen japin një pamje intime të një prej familjeve të rrethuara me mister për shekullin XX.







Fotot e këndshme të Car Nikollës II që çon fëmijët e tij të argëtohen duke bërë xhiro me varka, apo duke lozur me borë të japin idenë se fundi i kësaj familje nuk do të vinte kurrë.

Ato janë realizuar nga Herbert Galloway Stuart, mësuesi i anglishtes të nipave të Car Nikollës II, në mes të viteve 1908-1916, e janë bërë publike vetëm së fundmi.