Roma beson në një tjetër mrekulli, por Jurgen Klopp u ngre “kurthin”

Roma do të provojë përsëri. Ka ende besim. Dy golat e shënuar në “Anfield”, të dy në minutat e fundit, i japin shpresë klubit italian. Kryeqytetasit duhet të rikuperojnë të njëjtin disavantazh, që e përmbysën heroikisht kundër Barcelonës. Fitorja e tyre kundër Leo Messit me shokë është frymëzim për Romët. Nëse e kanë bërë një herë, pse jo dy të tilla!

Në “Olimpico”, toka është e përgatitur. Aty, verdhekuqtë kanë arritur dy fitoret më të mira të sezonit, kundër dy ekipeve më të vështira, që kanë hasur. Përveç 3-0 ndaj Barcelonës, ata, gjithashtu, fituan 3-0 kundër Chelsea, në fazën e grupeve. Të shtunën e kaluar, ata bënë një “provë gjenerale”, duke mposhtur Chievo 4-1 në Seria A, një tjetër rezultat që do t’i kualifikonte ata kundër “Reds”.







Është hera e dytë që Roma arrin në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve. E mëparshmja, në vitin 1984, përfundoi duke rënë në finale kundër Liverpool. Në atë rast, në gjysmëfinale, kryeqytetasit italianë duhej të ktheheshin pas disfatës 2-0 kundër Dundee. Ata fituan 3-0 në Itali, në një përplasje që përfundoi duke hyrë në histori, kur u tregua se presidenti rumun, Dino Viola, i sanksionuar përfundimisht nga UEFA, u përpoq të mbizotëronte mbi gjyqtarin e ndeshjes.

Të gjithë sytë do të jenë në kthimin e Mohamed Salah në shtëpinë e tij. Verën e vitit të kaluar, Roma e shiti egjiptianin për pak më shumë se 40 milionë euro, për të përmbushur “fair play financiar”. Dhe rezultati ka qenë shkatërrues. Te Liverpool ai është bërë një nga sulmuesit më të mirë në planet (43 gola dhe 15 asiste në 48 ndeshje, këtë sezon). Dy gola dhe dy asiste erdhën nga këmbët e tij në gjysmëfinalen e parë, të mbyllur 5-2 në “Anfield”.

Sidoqoftë, duket se Liverpool e ka në duart e veta rikthimin në një finale të Ligës së Kampionëve një dekadë më vonë. Kjo do të ishte finalja e dytë europiane për Klopp, pas asaj të Ligës së Europës në vitin 2016 (e humbur kundër Sevilla). Trajneri gjerman ka arritur të zgjojë një klub nga gjumi. Dhe ka shumë arsye për t’u frikësuar prej tij.

Di Francesco, i cili në mesfushë do të jetë pa Strootman, me sa duket do ta braktisë mbrojtjen me tre, me të cilën e habiti kolegun e tij të Barcelonës, Valverde. Ai do të kthehet te moduli 4-3-3, me Pellegrinin në mesfushë dhe njërin mes Schick dhe Ünder për të përfunduar “tridentin” me Dzeko dhe El Shaarawy. Klopp i beson të njëjtës 11-she të javës së kaluar, me Wijnaldum në vend të Oxlade, i dëmtuar./TeleSport