Robert Aliaj nuk ndalet, del sërish në protestë

Aktori Robert Aliaj, i cili ishte njëri nga të proceduarit nga policia ditën e djeshme, por që u mohua sot nga ministri Sandër Lleshaj, ka mbështetur dhe sot protestën studentore para Kuvendit. Sa i përket procedimit, ai tha për ‘Fax News’ se nuk ka marrë asnjë njoftim nga ndonjë institucion, por e ka dëgjuar në media.

Duke iu referuar protestës Aliaj, theksoi se studentët menjëherë duhet të mblidhen dhe të krijojnë kuvendin e tyre për t’u përfaqësuar pasi kjo sipas tij do të ndikonte që të mos penetronin segmentet e politikës që do e shkatërronin kauzën e tyre. Gjithashtu Aliaj pati dhe një mesazh për partitë politike, të cilat sipas tij duhet t’i mbajnë duart larg nga kauza e studentëve pasi do shkatërrojnë atë, por edhe vetë do të humbin pasi edhe ata njerëz që mund t’i mbështesin do t’i humbasin.







“Ju lutem të largohen, lërini rehat studentët”, u shpreh ai ndër të tjera.