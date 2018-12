Robert Aliaj i bashkohet protestës: Po bëhem 60 vjeç dhe ky vend nuk u bë

Protestës së mijëra studentëve që është sot në ditën e tretë i është bashkuar sot dhe artisti Robert Aliaj, së bashku me vajzën e tij. Aliaj mbajti një fjalim jo pak emocionues teksa tha se ai po shkon 60-vjeç dhe është ende me shpresë se Shqipëria do të bëhet një ditë.

‘’Nuk është e lehtë të flasësh përa jush këtu sot, është jashtëzakonisht e vështirë. Unë jam me vajzën time sot dhe jam i lumtur që ajo po përjeton sot këtë ditë proteste, ku studentët ndërgjegjësohen dhe do vendosin.”







“Nuk do vendosim ne që e shkatërruam këtë vend dhe nuk arritëm asgjë. Mos bëni siç bëmë ne, që përmbysëm diktaturën dhe sollëm këtë mizerabilitet në pushtet. Unë po bëhem 60-vjeç me shpresën që ky vend do bëhej, dhe nuk u bë. Ju faleminderit dhe ju përshëndes”, u shpreh Aliaj.

Ndërkohë që një mesazh vërtetë emocionues pati dhe vajza e tij, e cila tha se ky është një moment shumë i rëndësishëm për ndryshimin e vendit.