Pak ditë pas koncertit në Tiranë, Rita Ora është “zënë mat” me të dashurin e ri gjatë pushimeve në Itali.Andrew Watt është i dashuri i saj i ri me të cilin është fotografuar nga mediat rozë. Në fotografitë e publikuara nga “Daily Mail”, 27-vjeçarja shihet shumë e afërt me Wattin teksa shijojnë rrezet e diellit. Së fundmi Rita publikoi videoklipin e këngës së saj të fundit “Girls”.