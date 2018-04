Rita Lati nxehet keq me të bijën: Të kam mohuar, s’kam fëmijë

Sa herë bëhet fjalë për Rita dhe Roza Latin, ato dinë të jenë në qendër të vëmendjes, për shkak edhe të lidhjes së tyre të ngushtë me njëra-tjetrën.

Ndonëse raporti i tyre i ngjan atij si të dy shoqeve, padyshim që urdhrat e Ritës në raport me Rozën nuk duhet të kundërshtohen.





E një situatë e tillë ka ndodhur edhe sot, ku Roza ka njoftuar nënën e saj se do bëjë sërish një tatuazh të ri. Por këtë gjë Rita nuk e ka pritur mirë, ndaj ka bërë edhe një deklaratë të fortë, se do e mohonte Rozën si fëmijë nëse kjo e fundit do bënte tattoo.

“Kuptimi i gjësë. Mos do të bësh ndonjë zhgaravinë tjetër, të kam mohuar s’kam fëmijë. Mendohu mirë. Viiiz”, i ka shkruar Rita. Roza e ka postuar bisedën në Instastory dhe shkruan: “Kur merr vesh mami që do bëj tattoo”.