Shkrimtarja dhe poetja shqiptare Mimoza Ahmeti prej disa kohësh i është larguar ekranit dhe studiove televizive dhe publiku u bë kohë pa e parë.

Një ndër personazhet më të spikatura dhe kontroverse, gjihtmonë e lirshme dhe pa komplekse përpara kamerave, Moza Ahmeti është shfaqur sot në një foto të publikuar me miket e saj.







Ka qenë gazetarja e njohur Beti Njuma- aktualisht drejtoresha e informacionit në Ora News, ajo që ka publikuar një foto me dy miket e saj poeten Mimoza Ahmeti dhe kritiken e letërsisë Alda Bardhylin. Moza Ahmeti shiç shihet edhe nga fotoja ka ndryshuar look, është bërë bjonde dhe gati gati nuk njihet me pamjen e re.