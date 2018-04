Riparuesit e mendjes: Si e rindërtojnë trurin e dëmtuar drogat psikedelike

Fuqitë shëruese të drogave të jashtëligjshme si MDMA apo psikolibina po shndërrojnë mënyrën si i shohim sëmundjet mendore

Ai nuk ishte i pari që e tha dhe me gjasa nuk do të jetë i fundit, por akuzat e Tom Insel-it mbanin peshë ekstra falë titullit të punës së tij: drejtor i Institutit Kombëtar të Shëndetit Mendor në ShBA.

Drejt fundit të detyrës së tij 13 –vjeçare, Insel nisi të kritikojë publikisht organizatën e tij dhe psikiatrinë në përgjithësi rreth dështimit për të ndihmuar njerëzit me sëmundje mendore. “Ka shembuj të shkëlqyer në disa zona të mjekësisë ku është parë se novacioni bën vërtet diferencën”, thotë Insel.“Jo aq shumë për pacientët me skizofreni, me çrregullim të stresit post-traumatik apo depresion”.

Është e vështirë të debatohet. Sëmundja mendore ka arritur kriza të përqindjeve dhe ende nuk kemi lidhje të qarta mes diagnozave psikiatrike dhe asaj çka ndodh në tru – dhe nuk kemi klasa të reja të efektshme medikamentesh. Ka një grup përbërësish që tregojnë premisa. Duken se janë të afta të lehtësojnë simptomat për periudha të gjata, në disa raste me vetëm një dozë të vetme. Por ngërçi është se këto substanca, të njohura si psikedelike, janë të jashtëligjshme për dekada.







Një rilindje psikedelike është kremtuar shumë herë, por pa i ngritur lart shpresat. Por kësaj here duket ndryshe. Tashmë ka një fashë në rritje të shkencëtarëve të respektuar puna serioze e të cilëve më në fund po jep fryte – jo vetëm në termat e përfitimit të pacientëve, por gjithashtu vështrime të paprecedente sesi substancat psikedelike që riformatojnë trurin. Nëse rezultatet e fundit qëndrojnë ndaj një shqyrtimi më të imtë, ato do të shndërrojnë mënyrën si i kuptojmë dhe trajtojmë sëmundjet mendore.