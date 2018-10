Autoriteti i Aviacionit Civil përzgjodhi kompaninë audituese BDO Albania për të bërë vlerësimin e pavarur ekonomik të koncesionit në aeroportin e Rinasit

“Do të jetë një vlerësim 40 ditë dhe ne presim rezultate pozitive”,- sqaron Krislen keri, drejtor i Aviacionit Civil.







Në kontratën koncesionare të Rinasit ka një hapësirë, e cila u jep të drejtë palëve, si qeverisë ashtu dhe kompanisë, që të kërkojnë balancim në rast se treguesit financiar të koncesionit kanë devijime nga ato të parashikuara në studimin e fizibilitetit.

Kjo ishte pika që shfrytëzoi qeveria për të kërkuar auditimin e koncesionit.

“Do bëhet krahasimi i rezultateve financiare të aeroportit me skenarin bazë, pra studimin e fizibilitetit me të cilin është marrë koncesioni në vitin 2004”,- shprehet Krislen keri.

Treguesit financiarë nuk janë të vetmit që do të vlerësohen. Veç tyre kompania audituese do të krahasojë edhe nivelin e tarifave me aeroportet e tjera të rajonit si dhe përmbushjen e detyrimeve të të dy palëve, pra si qeverisë ashtu dhe koncesionarit.

“Në fund do të ketë një projekt-raport që do u dërgohet dy ministrave përkatës për të marrë vendimin e vendosjes ose rivendosjes së një balance në rast se do të ketë disbalancë”,- shtoi Krislen Keri.

Në rast se vlerësimi i pavarur do të gjejë devijime të treguesve ekonomikë, secilës nga palët i lind e drejta të kërkojë masa balancuese, ku përfshihen ndryshimi i kohëzgjatjes së koncesionit, rishikimi I tarifave të aeroportit ose kompensim me para në dorë.