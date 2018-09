Rikthehen maskat, grabitet me armë furgoni

Të armatosur dhe të maskuar, të paktën 3 persona grabitën të martën një furgon në qytetin e Vlorës. Mjeti me mallra sapo kishte mbërritur me traget nga Italia. Autorët e ndaluan furgonin dhe pasi morën një çantë brenda tij si dhe një sasi parash, u larguan me shpejtësi.

Paraprakisht dyshohet se brenda çantës mund të ketë pasur sende me vlerë ose me para, megjithatë kjo mbetet ende për t’u konfirmuar. Ndërsa vlera e parave që autorët arritën të merrnin mësohet se është rreth pesë mijë euro, që ndodheshin në vendin e shoferit.







Autorët, identiteti i të cilëve nuk dihet, u larguan nga vendi i ngjarjes me një makinë benz. Autoritetet policore janë vënë në ndjekje të tyre./tvklan.al