Rezervimet online në bregdet, ja çmimet për të gjithë sezonin veror

Çmimet e dhomave në bregdet këtë vit do të shënojnë rritje, si pasojë e shtimit të turistëve dhe kufizimit të kapacitetit të strukturave akomoduese. Deklarata, e cila mbështetet nga shoqata e Hoteleri-Turizmit, duket se është edhe më e vërtetë sa i takon segmentit të turistëve të huaj dhe shqiptarë që prenotojnë përmes internetit.

Të dhënat e Booking, platformës më të përdorur në Shqipëri për rezervime, flasin për një numër të madh hotelesh apo individësh që i listojnë më shtrenjtë këtë vit dhomat në dispozicion.







Shtrenjtimi vihet re edhe përgjatë periudhave të ndryshme të sezonit. Nëse në qershor 65% e strukturave listohen në kategorinë e çmimit nën 50 euro, në fillim të korrikut ky raport zbret në 50%.

Grafiku i mëposhtëm i përpunuar nga SCAN tregon se si lëvizin çmimet në segmentet 15-ditore. Të shënuara me blu, dhomat me një vlerë nën 50 euro për natë zbresin në 40% të totalit gjatë fillimit të Gushtit. Në të njëjtën kohë vihet re një shtim i ndjeshëm dhomave me ngjyrë portokalli, vlera e të cilave është 50-100 euro nata, raporton Scan.

Bazuar në mesataren e çmimeve, me vijë jeshile, gjatë fillimit të Korrikut ka një rritje të menjëhershme në 57 euro, ndërsa gjatë gjithë Gushtit çmimi qëndron pothuajse i pandryshuar në pikun e 66 eurove për natë.

Grafiku tregon se Shtatori është muaji që ofron edhe çmimet më të mira, për ata pushues që zgjedhin të rrezikojnë disi me motin gjatë kësaj periudhe, për shkak se ka një zbritje të menjëhershme prej 17 eurosh.

Çmimet e mësipërme pasqyrojnë vetë listimet e pronarëve të dhomave, ndaj paraqesin ofertën dhe çmimi final mesatar pritet të jetë lehtësisht më i ulët. Ndërkohë, vihet re një fenomen, ku gjatë periudhës më të ngarkuar në gusht, numri i dhomave të listuara zbret ndjeshëm për shkak të rezervimeve që pronarët e strukturave kanë nga të njohurit apo pushuesit e shpeshtë.