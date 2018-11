Revolucioni kapitalist i radhës

Fuqia e tregut fshihet pas shumë sëmundjeve ekonomike. Ka ardhur koha për të rikthyer konkurrencën

The Economist







Kapitalizmi ka pësuar një seri goditjesh të fuqishme ndaj reputacionit të tij gjatë dekadës së kaluar. Ndjesia e një sistemi të manipuluar, ku përfitojnë pronarët e kapitalit në kurriz të punëtorëve, është e thellë. Në vitin 2016, një studim zbuloi se më shumë se gjysma e të rinjve amerikanë nuk e mbështesin më kapitalizmin. Kjo humbje e besimit është e rrezikshme, por gjithashtu është e garantuar. Kapitalizmi i sotëm ka një problem real, jo vetëm atë që proteksionistët dhe populistët duan të nxjerrin në pah. Jeta është bërë shumë e rehatshme për disa firma në ekonominë e vjetër, ndërsa në ekonominë e re, firmat e teknologjisë kanë ndërtuar me shpejtësi fuqinë e tregut. Nevojitet një revolucion – i tillë që të zhvillojë konkurrencën, duke marrë fitimet anormale të larta sot dhe duke siguruar që risia të mund të lulëzojë nesër.

Vendet kanë vepruar për të ushqyer konkurrencën më parë. Në fillim të shekullit të 20-të, Amerika shkatërroi monopole në hekurudhat dhe energjinë. Pas Luftës së Dytë Botërore, Gjermania Perëndimore vendosi krijimin e tregjeve konkurruese në qendër të projektit të ndërtimit të kombit. Themelimi i tregut të vetëm europian, një projekt i mbrojtur nga Margaret Thatcher, vlerësoi tregjet e hapura të brendshme në firmat dinamike të huaja. Ronald Reagan nxiti konkurrencën në pjesën më të madhe të ekonomisë amerikane.

Një transformim i ngjashëm është i nevojshëm sot. Që nga viti 1997, përqendrimi i tregut është rritur në dy të tretat e industrive amerikane. Një e dhjeta e ekonomisë përbëhet nga industri, në të cilat katër firma kontrollojnë më shumë se dy të tretat e tregut. Në një ekonomi të shëndetshme ju do të prisni fitime nga konkurrenca, por fluksi i lirë i kompanive është 76% mbi mesataren e tij 50-vjeçare, në krahasim me GDP-në. Në Europë tendenca është e ngjashme, në mos qoftë më ekstreme. Pjesa mesatare e tregut prej katër firmave më të mëdha në secilën industri është rritur me tre pikë përqindje që nga viti 2000. Në të dyja kontinentet, firmat dominante janë bërë më të vështira për t’u luftuar.

Agjentët e hedhin poshtë idenë se ata e kanë të lehtë. Megjithatë, tregjet e konsoliduara bëhen dominues, argumentojnë ata, globalizimi vazhdon të ngrohë furrën e konkurrencës. Por në industritë që janë më pak të ekspozuara ndaj tregtisë, firmat po bëjnë kthesa të mëdha. Ne llogarisim pakon globale të fitimeve mbinormale në 660 miliardë dollarë, më shumë se dy të tretat e të cilave janë bërë në Amerikë, një e treta e asaj në firmat e teknologjisë.

Jo të gjithë këto përfitime janë të dukshme. Google dhe Facebook ofrojnë shërbime popullore pa kosto për konsumatorët. Por, përmes kontrollit të tyre në reklamim, ata rritin shpenzimet e firmave të tjera. Disa industri të vjetra të ekonomisë me çmime të larta dhe përfitime të mëdha rrinë nën sipërfaqen e komercialitetit: kartat e kreditit, shpërndarja farmaceutike dhe kontrolli i kredive. Kur publiku merret me oligopolistët më drejtpërdrejt, problemi është më i qartë. Linjat ajrore të strehuara në Amerikë kanë tarifa më të larta se simotrat evropiane dhe ofrojnë shërbim më të keq. Ndërmarrjet kabllore televizive janë të njohura për çmime të larta: konsumatori mesatar i pay-tv në Amerikë vlerësohet të shpenzojë 44% më shumë se në vitin 2011. Në disa raste, hidhërimi publik hap derën për kompani të reja, si Netflix. Megjithatë, shumë shpesh nuk ndodh kështu. Tregjet e aksioneve vlerësojnë edhe fitues të favorshëm konsumatorësh, si Netflix dhe Amazon, sikur edhe ata do të bëhen monopole.

Rritja e fuqisë së tregut ndihmon në zgjidhjen e disa enigmave ekonomike. Pavarësisht nga normat e ulëta të interesit, firmat kanë riinvestuar një pjesë të vogël të fitimeve të tyre. Kjo mund të jetë për shkak se barrierat ndaj konkurrencës i mbajnë jashtë tregut edhe kompanitë e reja të mirë-financuara. Arsyeja tjetër është se që nga fillimi i mijëvjeçarit, dhe veçanërisht në Amerikë, pjesa e fuqisë punëtore të GDP-së ka rënë. Çmimet monopoliste mund të kenë lejuar firmat e fuqishme të ulin fuqinë blerëse të pagave. Vlera e punës ka rënë më së shpejti në industritë me përqendrim në rritje. Një mister i tretë është se numri i anëtarëve të rinj ka rënë dhe rritja e produktivitetit ka qenë e dobët. Kjo mund të shpjegohet edhe nga mungesa e presionit konkurrues për inovacion.

Disa argumentojnë se zgjidhja ndaj tepricave të kapitalit është stimulimi i punës. Elizabeth Warren, një kandidate e mundshme presidenciale amerikane, dëshiron të vendosë më shumë punëtorë në borde. Partia Laburiste e Britanisë premton pjesën e detyrueshme të pronësisë së punonjësve. Dhe pothuajse të gjithë të majtët dëshirojnë të ringjallin fuqinë në rënie të sindikatave. Ekziston një rol për sindikatat në një ekonomi moderne. Por një kthim në kapitalizmin e stilit të 1960-ës, në të cilin oligopolet e fryra fitonin marxhinalitete të mëdha dhe u përballën me punëtorët që kërcënuan me greva, është diçka që duhet shmangur. Tolerimi i fitimeve jonormale për aq kohë sa ato shpërndahen në një mënyrë që kënaq ata me fuqi është një recetë për nepotizëm. Të brendshmit e favorizuar do të bënin mirë të dëshmonin hendekun midis punonjësve të çoroditur dhe të jashtmëve të lënë pas dore në Itali. Por një ekonomi e përbërë prej anëtarëve komodë do të shohë përfundimisht një kolaps në inovacion dhe kështu një amulli në standardet e jetesës.

Fuqia e tregut duhet të sulmohet në tri mënyra. Së pari, të dhënat dhe regjimet e pronësisë intelektuale duhet të përdoren për të ushqyer inovacionin, dhe jo për të mbrojtur pronarët. Kjo do të thotë çlirimin e përdoruesve individualë të shërbimeve të teknologjisë për të marrë informacionet e tyre dhe për t’i dërguar diku gjetkë. Gjithashtu duhet që të kërkojnë platforma të mëdha për të licencuar të dhëna anonime ndaj rivalëve. Patentat duhet të jenë më të rralla, më të shkurtra dhe më të lehta për t’u sfiduar në gjykatë.

Së dyti, qeveritë duhet të heqin pengesat për hyrjen, siç janë klauzolat jo konkurruese, kërkesat e licencimit në profesion dhe rregulloret komplekse të shkruara nga lobistët e industrisë. Më shumë se 20% e punëtorëve amerikanë duhet të kenë licenca për të kryer punën e tyre, duke u rritur nga vetëm 5% që ishte në vitin 1950.

Së treti, ligjet antitrust duhet të jenë të përshtatshme për shekullin 21. Nuk ka asgjë të keqe me përgjegjësinë për të promovuar mirëqenien e konsumatorit. Por rregullatorët duhet t’i kushtojnë më shumë vëmendje shëndetit të përgjithshëm konkurrues të tregjeve dhe kthimit të kapitalit. Rregullatorët e Amerikës duhet të kenë më shumë kompetenca, siç bën Britania, për të hetuar tregjet që po bëhen jofunksionale. Firmat e teknologjisë së madhe do ta kenë shumë më të vështirë për të neutralizuar rivalët e mundshëm afatgjatë, siç bëri Facebook kur mori Instagram në 2012 dhe WhatsApp në 2014.

Këto ndryshime nuk do të zgjidhin çdo sëmundje. Por nëse ata çuan fitimet në Amerikë në nivele historikisht normale, dhe punëtorët e sektorit privat morën përfitimet, pagat reale do të rriteshin për 6%. Konsumatorët do të kishin zgjedhje më të madhe. Produktiviteti do të rritet. Kjo nuk mund ta ndalë rritjen e populizmit. Por një revolucion i konkurrencës do të bënte shumë për të rivendosur besimin e publikut në kapitalizëm.