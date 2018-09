“Air Albania”, mbajtësi më i ri i flamurit të vendit ballkanik u pastrua të premten për të filluar fluturimet në Stamboll dhe më vonë në Itali dhe Londër nga Autoriteti i Konkurrencës në vend.

“Turkish Airlines”, e cila tashmë operon me fluturime midis Tiranës dhe Stambollit, zotëron 49% të “Air Albania”, e cila u krijua këtë muaj, me investime MDN në pronësi vendore me 41% dhe me pronësi shtetërore “Albcontroll” me 10%.







Përpjekjet e mëparshme për të ngritur një kompani që të mbante flamurin shqiptar edhe në ajër më herët kanë dështuar, por tani kryeministri Edi Rama tha se, kjo u bë e mundur falë “mbështetjes bujare” të presidentit turk Tayyip Erdogan.

“Kompania e re pritet të ndikojë pozitivisht në konkurrencën në tregun e transportit ajror me çmimet konkurruese dhe cilësinë e shërbimit”,- tha Autoriteti në deklaratë.

Linja ajrore, që operon me tre avionë të emëruar sipas emrave të poetëve shqiptarë, po zhvillon fluturime testimi dhe trajnimi të stafit në Stamboll, përpara atyre të rregullta në tetor, por ende nuk ka publikuar orarin e fluturimeve.

Autoriteti i Konkurrencës vendosi gjithashtu se, “MDN Investment Shpk” (Limited) do të operojë në një aeroport të ri ndërkombëtar të planifikuar pranë qytetit portual të Vlorës.

Tre biznese turke të ndërtimit që kanë ofruar për të ndërtuar atë, ende janë duke negociuar me qeverinë, e cila e sheh aeroportin e ri si një mënyrë për të ulur çmimet e larta të biletave.

Shqiptarët paguajnë biletat më të shtrenjta në Ballkan dhe ekspertët thonë se, kjo është për shkak të tarifave të larta të aeroportit në atë të vetmin në Rinas, i quajtur “Nënë Tereza”, pranë Tiranës.

Agjencitë e udhëtimit shmangin atë duke marrë klientë në Kosovën fqinje apo Maqedoni, kur ata udhëtojnë në destinacionet evropiane./Reuters/

(Raportimi nga Benet Koleka, Redaktimi nga Alexander Smith)