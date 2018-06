Replika/ I nxori videon duke kënduar për Enverin, Balla i përgjigjet Vokshit: S’jam unë, të të vijë turp

Një e shtunë replikash mes kreut të grupit të Partisë Socialiste, Taulant Balla, dhe deputetes së PD, Albana Vokshi, pas akuzave të njëpasnjëshme për njëri-tjetrin.

Në fillim ishte Vokshi ajo që me një deklaratë për shtyp publikoi sot dokumentin, sipas të cilit në projektin për ndërtimin e teatrit të ri, parashikohet edhe ndërtimi i 6 kullave.







Në një deklaratë për mediat, deputetja Vokshi tha se tre prej këtyre kullave do të ndërtohen brenda territorit të Teatrit.

Për këtë arsye Balla shprehet se do ta padisë dhe atë në Gjykatë edhe deputeten Vokshi.

Balla në një postim në Facebook, shkruan se Vokshi do të jetë e paditura e radhës nga ai, pasi ka shfirur sot në deklaratën e saj për media.

Mes replikave të shumta ditën e sotme, deputetja e Partisë Demokratike, Albana Vokshi i ka publikuar kreut të grupit të PS, një video ku sipas saj duket Taulant Balla i vogël që i këndon diktatorit Enver Hoxha.

“Rri në mes dëgjon e qeshet,

kur ja themi si bilbilat…

Eeee moreee, eh,

eeeee, moj eeee…”,- shkruan këto vargje Vokshi bashkangjitur me videon.

Balla i është përgjigjur me një tjetër status në Facebook, ku thotë se djali në video nuk është ai por dy nxënës të asaj kohe nga zona e Prrenjasit të cilët quhen A.Belba dhe A. Omeri.

“Këta nuk paskan as turp kur gënjejnë gjithë ditën dhe as minimumin e dinjitetit njerëzor. Si ka mundësi që as nuk skuqen dhe as kërkojnë ndjesë kur gënjeshtra u del në publik.

Por në respekt të publikut, po sqaroj se një këngë në festivalin e Gjirokastrës për diktatorin nuk është kënduar kurrë nga unë por nga dy nxënës të asaj kohe nga zona e Prrenjasit të cilët quhen A.Belba dhe A. Omeri”,- shkruan Balla.