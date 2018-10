Rektori i Universitetit Europian, Prof. Dr Tonin Gjuraj zhvilloi një takim me kryeministrin e Republikës së Kosovës, z. Ramush Haradina në zyrën e këtij të fundit. Rektori i UET ishte i shoqëruar nga z. Elvin Gjevori, PhD, Drejtor i Programeve Doktorale ne UET dhe zj. Oriola Kuçi, Msc në Drejtësi.

Ata diskutuan me z. Haradinaj një sërë çështjesh që lidhen me arsimin dhe kryesisht me arsimin e lartë në Shqipëri e Kosovë. Z.Gjuraj i kërkoi gjatë takimit kryeministrit të Kosovës z. Ramush Haradinaj heqjen e çdo barriere për njohjen e diplomave të studentëve të Kosovës që kryejnë studimet e tyre në Shqipëri, veçanërisht të doktorantëve të Kosovës në UET.







Gjithashtu, përgjatë takimit kryeministrit të Kosovës i është kërkuar nxitja e garës së hapur dhe të barabartë për cilësinë nga Institucionet e Arsimit të Lartë në Kosovë si dhe në Shqipëri, duke krijuar një treg të përbashkët edukimi.

Një pikë tjetër e veçantë që z. Gjuraj theksoi në takimin me kryeministrin Haradinaj ishte nevoja e një rankimi për IAL-të e dy vendeve tona, duke kontraktuar një institucion ndërkombëtar siç është ai i SHANGAI- t – Academic Ranking of World Universities, për një vlerësim të paanshëm dhe objektiv të standardeve të cilësisë, duke sjellë si shembull Maqedoninë ku Ministria e Arsimit në Maqedoni e kishte kontraktuar këtë institucion për 5 vite, që të rankonte Institucionet e Arsimit të Lartë në këtë vend.

Gjithashtu në këtë takim u bisedua edhe për politikat e botimeve të teksteve mësimore nga shtëpia botuese UET Press, rritjen e shkëmbimeve të studentëve dhe stafit midis dy vendeve, si dhe politikave më të zhdërvjellta nga qeveritë e të dy vendeve për mbajtjen e të rinjve këtu në IAL-të shqiptare.

Ndërkohë rektori i Universitetit Europian të Tiranës ftoi kryeministrin e Kosovës z. Ramush Haradinaj në Forumet UET, i cili është një forum i kthyer tashmë në traditën e këtij universiteti. Z. Haradinaj e pranoi me kënaqësi këtë ftesë dhe konfirmoi menjëherë praninë e tij në UET javën e ardhshme në datë 16 tetor në orën 18.00.