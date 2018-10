Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar në lidhje me referendumin e mbajtur një ditë më parë në Maqedoni për çështjen e ndryshimit të emrit, sipas marrëveshjes me Greqinë.

DASH ka përshëndetur rezultatin e referendumit, ndërsa i bën thirrje Kuvendit të përkrahë implementimin e plotë të marrëveshjes së Prespës në Kuvend.







“SHBA përshëndesin rezultatin nga referendumi i 30 shtatorit në Maqedoni, ku qytetarët shprehën përkrahje për anëtarësim në NATO dhe BE me pranimin e marrëveshjes së Prespës midis Maqedonisë dhe Greqisë. SHBA fuqishëm mbështesin implementimin e plotë të Marrëveshjes së Prespës, e cila do të mundësojë vendin e merituar në NATO dhe BE dhe do të kontribuojë për stabilitetin rajonal, sigurinë dhe prosperitetin. Tani kur Kuvendi i Maqedonisë do të debatojë për ndryshimet kushtetuese, i bëjmë thirrje liderëve që të ngrihen mbi politikat partiake dhe të mos e lëshojnë këtë mundësi historike për të siguruar të ardhme më të ndritur për vendin, si vend anëtare e barabartë në institucionet ndërkombëtare”, thuhet në komunikatën e DASH.