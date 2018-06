Redi Jupi: Kemi gabuar që zgjodhëm Panuçin, nuk e kuptoj pse quhet “vëllazërore” me Kosovën

Ish-futbollisti i Kombëtares, Redi Jupi, në rolin e analistit në emisionin ‘Procesi Sportiv’, deklaron se ndeshja me Kosovën ishte dita më e keqe për Shqipërinë, dhe se nuk e kupton se duhet të quhet vëllazërore, kur ne e kemi garën me këtë përfaqësuese për lojtarët që janë të dyzuar të zgjedhin.

“Nuk mendoj se ndeshja me Kosovën është përgatitur si duhet. Vërtetë që disa lojtarë kanë qenë tanët, por ata janë në garë me ne për lojtarët. Për ne ai ishte një shans i humbur. Nuk duhej ta luanim ashtu ndeshjen. Respekte Kosovës për mënyrën se si e luajti ndeshjen, me agresivitet. Pse quhet vëllazërore? Ajo është një ndeshje për të fituar. Lojtarët bëjnë llogaritë e tyre, për të zgjedhur Shqipërinë apo Kosovën. Lojtarët që janë të dyzuar se kë të zgjedhin, pas kësaj ndeshje kanë parë që Kosova mund të jetë më mirë.