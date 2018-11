Bosi i Real Madridit, Florentino Perez më në fund ka vendosur për t’i dhënë besimin teknikut të ri në krye të Los Blancos.

Santiago Solari do të jetë zyrtarisht trajneri i Realit të Madridit deri në vitin 2021. Ai ka kaluar me sukses provën dhe pas katër ndeshjes ka marrë zyrtarisht postin drejtues duke u përshëndetur me atë të përkohshmit.







Trajneri i ri Solari ka fituar në katër ndeshjet e luajtura duke treguar një rezultat mbreslënës, pasi ka shënuar 15 gola, ndërsa vetëm 2 të tillë ka pësuar.

Solari erdhi në krye të skuadrës së mbretërorëve pas shkarkimit të Julien Lopeteguit, i cili nuk arriti të vë në zbatim formulën e fituesit tek Real Madrid.