Drejtori i “Demave të kuq” e konsideron këtë veprim si të dënueshëm dhe për mediat greke, “gazzeta.gr”, u shpreh:







“Pozicionimi i klubit nëpërmjet komunikatës shpreh të gjithë fjalët që dua të them. Sapo e pamë atë banderolë në tribuna, menjëherë fola me policinë dhe me stafin tonë, që ta hiqnin atë parullë.

Qëndroi e hapur për shumë pak momente. Është e qartë që incidentet të tilla duhet të na bëjnë më të alarmuar. Qëllimi ynë është të luajmë futboll, dhe çdo gjë tjetër jashtë fushave nuk ka lidhje me ne. Për fat të keq, nuk kemi kamera sigurie për të lokalizuar ata që e hapën. Kërkuam, pyetëm, por Ultrasit tanë e mohuan të kishin lidhje me atë rast.

Ai që e ka bërë, me siguri e ka bërë për të shkaktuar ndonjë problem, por e kuptojmë që është në pakicë dhe nuk ka vend në fushën tonë. Ju siguroj se nëse do i dinim fajtorët, do kishim vepruar në një mënyrë tjetër. Nacionalistë dhe ekstremistë të tillë nuk kanë vend tek ne. Ata nuk përfaqësojnë qëndrimin tonë dhe në bashkëpunim me autoritetet, po mundohemi nëse ka ndonjë mënyrë për të gjetur ata që e bënë”- tha Rama.