Raporti në Kuvend, Arta Marku: Vlora, qyteti me kriminalitetin më të lartë

Kryeprokurorja e Përgjithshme, Arta Marku, ka prezantuar raportin e përgjithshëm të Prokurorisë për vitin 2017.

Marku ka deklaruar se ka patur rritje të njoftimeve për shkelje ligjore, por sipas saj, sasia nuk ka patur gjithmonë lidhje me cilësinë e tyre. Ajo u shpreh se ka patur një numër të shtuar të kallëzimeve penale, që sipas saj, është rritur me 10 për qind.







Duke renditur gjendjen e kriminalitetit në qarqet shqiptare, ajo deklaroi se Dibra ka nivelin më të ulët, ndërsa Vlora kryeson listën.

“Me kriminalitet më të ulët është Dibra, ndërsa me i lartë regjistrohet në Vlorë. Megjithëse ka një rritje të njoftimeve sasiore, nuk ka shumë lidhje dhe përputhje me njoftimet cilësore. Numri më i lartë i procedimeve ka qenë për vjedhje. Ka një rritje me 10% të kallëzimeve penale”, tha ajo.