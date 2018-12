Rama: Unaza e re, doli një mashtrues, ne marrim baltën

Kryeministri Edi Rama reagoi në konferencën e tij edhe për problemin e Unazës së Re.

“Të jeni të sigurtë që asnjë nga ju nuk i pret gjërat më shumë sesa ju. Mërzitem shumë më tepër .. bëjmë tek unaza e re projektin, del një mashtrues dhe marrim ne të gjithë baltën. Unë mërzitem shumë por ça do bëjmë… Nuk ka kryeministër në botë që nuk do ti bëjë gjërat sa më shpejt.. është kollaj të jesh në opozitë ose po quhesh Luli ose Monika”.







Kryeministri Edi Rama ka folur nga komunikimi me Facebook me studentët edhe për kompaninë e parë ajrore shqiptare. Sipas Ramës, “Air Albania” nuk ka ikur por po pajisjet me dokumentacionin e duhur për të qenë pjesë e rrjetit europian si kompani ajrore. Kreu i qeverisë tha se pas këtij momenti, “Air Albania” do nisë fluturimet.

“‘Air Albania’ nuk ka ikur. Është në procesin e marrjes së një sërë licencave që e bëjnë pjesë të networkut europian si kompani. E di që shumë gjëra nuk bëhen sa shpejt i prisni ju…”

Reagimi i kryeministrit vjen pas disa artikujve në media se për “Air Albania” nuk kishte asnjë gjurmë, duke ngritur edhe dyshime për dështimin e kompanisë së parë ajrore shqiptare.