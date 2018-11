“What the Fuck”, Rama : U tha në një kontekst preçiz…

Kujt iu drejtua kryeministri Edi Rama me shprehjen, “What the Fuck” dhe çfarë fshihet pas saj? Shefi i qeverisë së Tiranës ishte në Pejë dhe lëshoi disa deklarata, të cilat në një lidhje live nga Kosova, Rama theksoi se i ka thënë në një kontekst shumë preciz. “Nuk mund ta përkthej në Shqip, është e thënë në një kontekst shumë preciz. Nëse fjalën e nxjerr nga konteksti, atëherë ajo ndryshon trajtë. Fjala në vetvete është thënë në një moment preciz. Mesazhi ishte në gjithë gjatësinë e mbledhjeve mes dy qeverive nga fillimi deri në fund. “, u shpreh kryeministri Rama.





Më tej ai thekson se jemi në një situatë që Kosova s’mund të durojë më, e ajo ka “klithur” me ngritjen e taksave ndaj Serbisë.

“Sot jemi në një situatë që Kosova ka klithur. Vendosja me një tarifë 100% të mallrave që hyjnë në Kosovë E rëndësishme që të gjithë ta kuptojnë që nuk është një vendim me natyrë politike, apo në një luftë ekonomike. Por shfaq e pakënaqësive të disa marrëdhënieve me Serbinë që Kosova s’mund të pajtohet më”, tha Rama./TCH/