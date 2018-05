Rama u mburr që në mëngjes, por ja çfarë thotë mjeku që la Gjermaninë: Erdha për arsye…

“MIRËMËNGJES, dhe me këtë shembull, ndër 13 të tjerë deri më tani, të mjekut anestezist-reanimator që la Gjermaninë për spitalin e Peshkopisë, falë programit të ri të qeverisë, Bonus për Mjekët Specialistë jashtë Tiranës, ju uroj një javë të mbarë”, shkruan Rama në faqen e tij në Facebook.

Por pak ore me pas Faxweb sjell edhe një reagim te vetë dokotorit dhe arsyeve se pse ai është kthyer ne Dibër.







“Jam Fatmir Xhemali, kam qenë me kontratë në dy lande të Gjermanisë, eksperienca nuk diskutohet, kam përfituar shumë eksperiencë të qënësishme në punen time, në anestezi. Ishin arsyet familjare që erdha por edhe joshja nga ministria e Shëndetësisë për bonusin, fillim i mirë do të thoja për mjekët, të tjerat, duke ardhur, duke bërë. Më lavdëroi shumë Dibrën një mjek kardiolog, mik i imi, për mua është shumë e rëndësishme ku punoj dhe të them të drejtën më doli më mirë se e kisha parashikuar”, thotë mjeku.