Rama tha se nuk kishte vizitë në Shkodër, ja axhenda e shpërndarë nga strukturat

Kryeministri Edi Rama mohoi të kishte planifikuar një vizitë në Shkodër pasi do të merrte pjesë në një aktivitet në Vlore ku do të nderohej nëna e tij, Aneta Rama.

Përmes një njoftimi zyrtar, kryeministria njoftoi se vizita në Shkodër ishte shpikur nga Partia Demokratike, e cila më herët tha se Rama nuk erdhi nga frika e protestuesve shkodranë.





Kryeministria në fakt nuk kishte shpërndarë një njoftim zyrtar.

Por në rrugë jo zyrtare, ditët e fundit në strukturat e PS-së Shkodër, po qarkullonte axhenda e kryeministrit Edi Rama.

Sipas kësaj axhende, në orën 09:00 të paradites do të bëhej nisja nga Tirana. Në orën 10:30 ishte parashikuar inaugurimi i Qendrës Multifunksionale/ MFE.

Në orën 11:00 çelja e Panairit të parë Rajonal të Punës për Shqipërinë. Bash në këtë orë, në celjen e panairit kanë qënë pjesëmarrës ministrat Arben Ahmetaj dhe Ditmir Bushati. Dy ministrat e kanë konsideruar punësimin si kryefjalën kryesore të qeverisë.

Bushati madje është shprehur se njerëzit duan punë dhe zhvillim e jo rrëmujë.

Në mesditë, rreth orës 12.00 ishte parashikuar një panel me përfaqësues të bizneseve të vogla për të diskutuar për TVSH-në. Më tej një drekë me ta, ndërsa vizita do të mbyllej rreth orës 14.30-15.00 me dëgjesa me minoritetin serb dhe malazez