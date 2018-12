Rama sulmon Metën: Ktheve buxhetin pas kërkesave të LSI

Kryeministri Edi Rama ka reaguar menjëherë, pasi Presidenti Ilir Meta ktheu për rishqyrtim buxhetin e vitit 2019, pas protestave të studentëve. Në një njoftim në rrjetet sociale, kreu i qeverisë shkruan se Presidenti Ilir Meta e ktheu buxhetin e Shqipërisë, pas prezantimit të kërkesave të LSI.

“Interesant! Presidenti kthen buxhetin e Shqipërisë pas prezantimit të kërkesave të LSI-së🙈Asnjë çudi! Vazhdon papushim e në çdo formë, presioni mbi studentët për të qëndruar në kor kundër Dialogut🤮Miq! Dilni nga kurthi i atij kori dhe bëhuni individë që flasin në emër të vetes.🤝🤗

Në një njoftim të papritur në mesin e një dite me zhvillime të pafundme, brenda dhe jashtë Parlamentit, kreu i Shtetit shqiptar Ilir Meta ka vendosur të kthejë për rishqyrtim projektligjin për buxhetin e vitit 2019, i miratuar vetëm pak ditë më parë nga shumica qeverisëse në Kuvend.

“Presidenti i Republikës Ilir Meta, duke ndjekur me shumë vëmendje situatën politike më të fundit në vend, si dhe duke vlerësuar konsensusin e gjerë publik mbi kërkesat e studentëve, të cilat janë konsideruar nga të gjithë aktorët politikë si të drejta, legjitime dhe të realizueshme, duke synuar interesin më të mirë në përmbushjen e objektivave sociale të parashikuara në nenin 59 të Kushtetutës, si dhe në garantimin e stabilitetit në vend, me dekretin nr. 10997, datë 13.12.2018 ka vendosur “Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr.99/2018 “Për buxhetin e vitit 2019”, me qëllim rishqyrtimin e tij”, thuhet në njoftimin e Presidencës.