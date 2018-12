Rama-studentëve: Unë për ju bëj gjithçka, nëse ju jeni gati për veten tuaj

Kryeministri Edi Rama ka ripërsëritur thirrjen për studentët që të ulen në dialog me Qeverinë dhe të mos rrinë në protestë përpara Ministrisë së Arsimit.

Rama tha se ka 3 ditë që u bën ftesë studentëve të bashkëbisedojnë, pasi kërkesat e tyre do të plotësohen.

“Prej 3 ditësh unë i kam kërkuar studentëve që të ulemi dhe të diskutojmë, e para herë në historinë kur thuhet se nuk duhet të diskutojmë, unë jam këtu se dialogu është i domosdoshëm dhe do vijoj të shpjegoj pse dialogu është rruga e duhur. Këtu në Shqipëri ka veshë, kërkesat e tyre do të plotësohen.

Qeveria nuk ka kërkuar negociata. Duhet të bisedojmë sepse duhet të dimë cilat janë kërkesat. Unë kam 7-8 kërkesa të ardhura në rrugë të ndryshme. Në momentin kur qeveria thotë hajde të flasim, nuk kam dëgjuar ndonjëherë në histori që të thuhet nuk pranojmë të flasim. Nuk është kjo Shqipëria ku thuhet o bëjë këtë, o u bë nami.

Kreu i qeverisë tha se ka pasur një rast ku nuk pranohej dialogu, por kërkohej vetëm të plotësoheshin kërkesat dhe ai rast ka qenë opozita e sotme.

I vetmi rast kur unë kam dëgjuar këtë lloj refuzimi për dialog është me opozitën e sotme, është me Lulzim Bashën, i cili u fut në çadër dhe thoshte plotëso kërkesat. Hajde, të diskutojmë, jo plotëso kërkesat. Sesi shkuan punët, ajo dihet, prandaj hajdeni të diskutojmë. Hajde, flasim.

Dua të bëj një pyetje, protesta është politike apo nuk është politike? Edhe pse thonë nuk është politikë nga ana tjetër janë telefon i prishur i partive politike. Mos e ndaloni protestën, vazhdoni dhe protestoni, tha Rama.

Kryeministri Rama-studentëve: Problemet shtrohen në tryezë me qeverinë

Kryeministri Rama: “Askush nuk duhet ta provojë se qëllimet e përbashkëta arrihen me ultimatume dhe forma që nuk i njeh eksperienca demokratike. Edhe rasti i fundit në Francë, vonesa në reagim dhe sidomos mosgatishmëria e menjëhershme për të dialoguar me ata që ishin në rrugë, çon në përshkallëzime që janë të padëshiruara. Eksperienca demokratike thotë se qëllimi i protestave demokratike të shtrohet një problem në tryezë me qeverinë.

S’doni të dialogoni? Është e drejta juaj! Rrini atje protestoni. Por mos mendoni që kërkesat duhet që ne t’i nxjerrim nga koka e secilit, t’i përpunojmë dhe ta bëjmë këtë një lojë kungulleshkash. Është e qartë, unë jam me çdo student dhe do isha aty si një student që është aty për veten e tij, jo për Lulin, jo për Monikën dhe jo për komshinjtë. Por për veten e tij dhe për shtëpinë e tij. Jam me çdo prind që mbështet çdo student që është aty për veten e tij. Këta profesorë që dalin nëpër banaqe se kujtojnë që ju erdhi dita apo të bëjnë ata tani një Dhjetor të dytë, pavarësisht se çfarë flitet unë nuk hyj te ata Kryeministra që mendojnë se i dinë të gjitha. Unë këtë punë mund ta bëj shumë më mirë sa më shumë të kem veshët hapur”.

“Sot kemi 100 % universitete të akredituara”

Kreu i qeverisë foli dhe për akreditimin e universiteteve ku vite më parë shumica e tyre ishin të pa akredituar.

Kryeministri Rama: Kam parë shumë komente të cilat flitet se këtu situata është siç ka qenë, por e vërteta është se këtu ne kemi gjetur një situatë, mos o Zot. Me 59 universitete të arsimit të lartë dhe 44 privat. 8 herë më shumë se Britania e Madhe duke krahasuar me popullsinë që kemi.

Në 2013 nuk kishte universitet publike të akredituara. Ne e kemi kaluar në qasje tjetër. Ne kemi ecur me akreditimin e universiteteve. Sot kemi 100 % universitete të akredituara. Ju jeni aleatët e mi dhe unë dua të luftoj bashkë me ju. Prandaj ndahuni nga ata që ju thonë mos dialogoni. Ju hajeni këtu për të folur së bashku.

“Mbështetje ekonomike për tarifat e studentëve”

Kryeministri Edi Rama është shprehur i gatshëm të rishikojnë tarifat universitare të studentëve, por sipas një pakete që do të mbështesë financiarisht studentët ekselentë dhe ata që janë me ndihmë ekonomike.

Kryeministri Rama: “Asnjë tarifë nuk ka ndryshuar që vitin 2014. Reforma nuk i ka prekur tarifat. Në Malin e Zi ka të ardhura pak më shumë se ne. Tarifa në Bachelor është 1500 Euro. Kështu që këto muhabete është mirë që të mos i bëjmë. Ne jemi gati që tarifat t’i mbështesim sipas kategorive, më shumë se 50% nga taksat, por është paketë. S’mund të jetë kështu, o ba dua Lekë”.

“Qeveria gati të subvencionojë studentët”

“Kryeministri deklaroi se qeveria është e gatshme të subvencionojë studentët sipas kategorive të ndryshme, që do të thotë tejkalim i uljes 50% të taksave universitare, që në fakt është kërkesë e studentëve. “I gatshëm për të shkuar me tej kërkesave tuaja për tarifat. Jo vetëm 50%, por tua subvencionojë shteti 100% atyre me 9 dhe 10 dhe atyre në ndihmë ekonomike”.

Rama: Do krijohet për herë të parë një bord administrativ

Kryeministri Edi Rama propozoi krijimin e bordit të administrimit, ku i kërkoi studenteve që ti propozojnë një emër.

“Studentë, zgjidheni vetë anëtarin e bordit të administrimit në universitete dhe qeveria është gati tua miratojë.Jam i gatshëm dhe pres të më sillni një emër për të krijuar një bord administrativ, si të dëshironi ju dhe kë emër të vendosni ju. Kjo është hera e parë që krijohet një bord administrimi”.

Rama: Për konviktet e studentëve i kërkova ndihmë kancelares Merkel

“Konviktet e studentëve ja kam kërkuar Kancelares Angela Merkel këtu kur ka ardhur në Tiranë. Si përfundim janë 18 milionë Euro që ka filluar investimi dhe është projekt në fazën e parë. Janë godina që kursejnë dhe energji. E vërteta është kjo. Këtu mbyllin sytë kush nuk do projekte. Ky është kampusi i Tiranës, Qyteti Studenti që kthehet në një kampus në Tiranë. Te kampusi te Qyteti Studenti kemi gjetur kthime dhe kompensime të pronave të Saliut dhe projektet e zhvillimit të Lulit. Ne po mendojmë, pse vetëm tarifat e shkollës? Po tarifat e konvikteve? Në ato kushte mizerje, nuk mundet Qeveria të marrë përgjegjësi sado të vogël? S’mund t’i rindërtojmë të gjitha përnjëherë. Ky s’është Dhjetori i fundit. Në çdo konvikt ku s’ka kushte, deri kur të rikonstruktohet, qeveria duhet t’i thotë prindit “ndjesë, kaq e kemi ne mundësinë, do japim dhe ne kontribut”. Po ku do e merrni ju këtë? Te sheshi? Sheshi i Qytetit Studenti është “tokë e xanun”. Do të jetë projekt që do të angazhohemi. S’e keni kërkuar, do ta bëjmë ne. Është plan i bërë”.

“Pasi pashë këtë protestë u ndjeva keq dhe i thashë ministres së Arsmitit Lindit Nikolla thirr urgjent dekanët lidhur me këtë VKM, pasi VKM e bërë në muajin Maj, ishte një befasi për të gjithë studentët. Që do të thotë është marrë vendimi për të vendosur një tarifë dhe nuk u është thënë studentëve. Nuk ka asnjë nen, tarifë të ligjit që nuk është konsultuar me dekanët dhe rektorët. Lindita Nikolla si të gjithë të tjerat ka të metat e veta, por është konsultuar për çdo gjë me ju edhe për VKM, ndërsa ju nuk konsultoheni me studentët? Dua t’u them rektorëve dhe dekanëve nuk ua kishim borxh këtë gjë.Edhe pse ju jeni kujtuar tani për tarifat si dhe për pedagogët që keni pakënaqësi.Tani keni filluar të belbëzoni, se deri dje nuk ndiheshit. Cila është arsyeja që janë rritur tarifat ?Tarifat i vendos universiteti dhe ne nuk mund ta ndryshojmë.