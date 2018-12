Rama shkon në takim në UBT, studentja braktis sallën: Nuk e dinim që do vije

Kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me studentë e pedagogë të Universitetit Bujqësor të Tiranës.

Një studente, pasi ka bërë pyetje për tarifat, më pas i ka thënë Ramës se rektori i kishte gënjyer për këtë mbledhje dhe se ata nuk e dinin që Rama do të ishte ai prezent. Më pas ka thënë se do të ishte ajo e para që do të largohej sot nga kjo mbledhje sepse ai po mundohet t’i përçajë.







“Tarifat janë rritur. Unë jam studente e Financë-Kontabilitet dhe paguaj 320 mijë për tarifën. Ndërkohë dy kurset e tjera paguajnë 300-350. Pres përgjigje. Ose nga ju kryeministër, ose nga rektori. Janë rritur apo jo tarifat? Nuk më pëlqeu fakti që rektori na gënjeu pasi nuk na tha për këtë takim. Madje nuk na tha asgjë që do të vinit këtu. Ndaj unë jam e para që po braktis mbledhjen (studentët duatrokasin). Rektori po na gënjen dhe po na rrit tarifat”, tha ajo.

Kaq mjaftoi që të reagonte kryeministri Rama, i cili iu drejtua studentes se: “Ku e pret përgjigjen, duke ikur?”.

Duartrokitjet që mori nga studentët e tjerë nuk i pëlqyen kryeministrit, i cili i pyeti se përse duartrokisnin.

“Çfarë ka për të duartrokitur këtu? Përdorni megafona kur unë jam i gatshëm që t’ju dëgjoj. Mirësjellja duhet të vazhdojë edhe në protestë”, theksoi Rama.