Rama rrëfen bisedat e fshehta me Merkel dhe Macron: Ma thanë troç se …

Pas lajmit për shtyrjen e negociatave me Shqipërinë në BE, Edi Rama ka dalë në një konferencë për shtyp duke thënë se opozita ka hedhur baltë ndaj vendit.

“Jam ndjerë shumë mirë se Shqipëria ka gjetur dhe ka bërë disa miq shumë të mirë dhe të vërtetë të cilët nuk u mjaftuan vetëm me fjalë të mira por luftuan me këmbëngulje për të mos e lënë anijen tonë pa një datë ankorimi. Që nga Merkel e cila ma bërë të qartë që në takimin në Berlin se do të jenë muaj të vështirë, po ajo do të ishte në krah. Marcron ma tha troç se për të ishte tejet e vështirë të thoshte po për një datë, por më premtoi se në respekt të reformave të qeverisë sonë, do të mundohej për një zgjidhje.”