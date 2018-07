Rama publikon videon: Ç’ndodhi me Bukurien që u ankua live

Kryeministri Rama ka nxjerrë sot një tjetër video, dëshmi sipas tij të efektit që ka sjellë turi i llogaridhënies në rrethe të ndryshme të vendit.

Ai ka publikuar dëshminë e Bukuries nga Cërriku, e cila iu ankua live Ramës.







Mesazhi i Ramës

MIRËMËNGJES 😃 dhe me këtë tjetër dëshmi nga plot si kjo që provojnë se fushata e LLOGARIDHËNIES PUBLIKE ishte një ndërveprim real me njerëzit e zakonshëm dhe për njerëzit e zakonshëm, në funksion të ndërtimit çdo ditë të koalicionit me ta për Shqipërinë që duam, përtej cinizmit, sharjeve e përqeshjeve të shumëkujt që e harron ku ishim dhe nuk do të shikojë se sa shumë kemi bërë e se sa shumë më tepër akoma duam e kemi mundësi të bëjmë së bashku, ju uroj një ditë të mbarë 🌹