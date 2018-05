Rama-protestuesve: Esadisti Basha u do për një foto në lajmet e botës

Kryeministri Edi Rama postoi në rrjetet sociale një thirrje për ata që do marrin pjesë në protestën e nesërme.

Rama përsëriti se protesta bëhet kundër integrimit.







Sipas tij, audio-përgjimi është sajesë esadistësh.

“Lulëzim Basha ju do për një foto në lajmet e botës: Shqipëria në protestë kundër ministrit të brendshëm trafikant droge! Kush do i shkojë pas nesër ta dijë pse po del e mos thotë pastaj nuk e dija që audiopergjimi ishte sajesë e esadistëve të rinj kundër çeljes së negociatave me BE,” shkruan Rama në FB.