Qendra Spitalore Universitare “Nënë Tereza”, në Tiranë, do të ketë edhe dy klinika të reja të cilat do të ndërtohen brenda territorit të saj. Sot në këtë qendër, u prezantua projekti i kantierit për ndërtimin e spitalit të ri të kirurgjisë dhe sëmundjeve të brendshme, që sipas kryeministrit Edi Rama, do të përmirësojë ndjeshëm cilësinë e shërbimit që i ofrohet pacientëve.

Përveç investimit në infrastrukturë, Rama tha se, më shumë para’ do të shkojnë edhe në xhepat e bluzave të bardha.







“Do të ketë rritje të rrogave për të gjithë trupën, mjekë dhe infermierë, nga viti i ardhshëm”,- deklaroi kreu i qeverisë.

Kryeministri pohoi se në vëmendjen e qeverisë vijojnë të jenë edhe qendrat shëndetësore, me qëllim shtimin e numrit të tyre.

“Ambicia është 300 në fund të mandatit. Këtë vit mbarojnë 80 të parat, në buxhetin e vitit tjetër do të financojmë për 100 të tjera”,- theksoi Rama.

Kryeministri u shpreh i kënaqur edhe mbi ecurinë e koncesioneve të kontrollit bazë të shëndetit, i njohur si “check-up”, dhe atë të sterilizimit të mjeteve spitalore.