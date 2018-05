Rama “përdori” emrin e tij për tre vjet, Lu i vë ‘kufirin tek thana’

“Nëse do të kishte diçka të vërtetë për Fatmir Xhafën, do të kishte folur miku ynë i shtrenjtë dhe i pranishëm në mjedisin tonë, ambasadori i SHBA-së Donald Lu. Do të kishte një deklaratë nga BE, por nuk ka”, u shpreh Edi Rama dy ditë më parë në Kuvend.

Rama reagoi pas publikimit nga opozita të fakteve për përfshirjen Fatmir Xhafës në falsifikim dokumentesh me qëllim favorizimin e vëllait të tij, Agron Xhafaj, që të mos vuajë dënimin.







Për shumëkënd deklarata e Ramës (që nuk ishte e para e këtij lloji) u interpretua si ulje kreditesh për ambasadorin amerikan, duke njësuar qëndrimet e këtij të fundit me ato të Ramës.

Rrjetet sociale shpërthyen me komente nga më të ndryshmet, duke vënë jo pak në diskutim kredibilitetin e ambasadorit sa kohe që Rama e kishte përdorur emrin e tij vend e pa vend e sa herë që gjendej në vështirësi.

Edhe më herët, Rama e ka “përdorur” si alibi ambasadorin amerikan për cështjen “Tahiri” apo edhe në kulmin e debatit nga opozita për kanabizim të gjithë Shqipërisë.

Por çdo gjë ka një kufi. Dhe Rama sa duket e ka kaluar. Me apo pa qëllim, kjo vlen të diskutohet.

Ambasadori amerikan Donald Lu vendosi të flasë.

I nxitur sa duket jo nga akuzat e PD-së drejtuar Xhafës, por qëndrimit të përsëritur nga Rama, në një prononcim për “News 24”, ambasadori amerikan Donald Lu tha: “Edi Rama të flasë në emër të tij dhe ne do të flasim në emrin tonë… SHBA po shqyrton akuzat për vëllain e Fatmir Xhafajt…”