Rama në darkën e Iftarit: Eksportojmë në Evropën e sfilitur tolerancën fetare

Kryeministri Edi Rama ndodhet këtë fundjavë në Elbasan ku ka qenë i pranishëm në një sërë aktivitetesh në njësitë e këtij qarku.

Pas vizitës në Panairin e Punës në Elbasan dhe takimeve me qytetarët në Cërrik e Belsh në kuadër të turit të “llogaridhënies”, Rama në mbrëmje ishte në darkën e Iftarit në Elbasan.







Darka u organizua nga Komuniteti Musliman. Rama deklaroi gjatë fjalës së mbajtur se vendi ynë është shumë pranë çeljes së negociatave.

Ai theksoi se toleracna fetare ëhstë një vlerë e madhe e vendit tonë.

“Vendi ynë ndodhet gjithmonë e më pranë familjes së bashkuar të Europës pas rekomandimit për negociatat, kjo bashkëjetesë përbën një vlerë të çmuar që e eksporton në një Europë të sfilitur nga një rrekje në një vijë ndarëse mes vizionit të bashkëjetesës dhe islamofobisë.

Ne kemi arritur të shpëtojmë me dhjetëra objekte të çmuara, që ishin harruar nga shteti. Pak javë më parë u përfshinë edhe pesë xhami në listën e objekteve të besimit islam që do të rikthen në identitetin e tyre me financimet e qeverisë.

Zoti i ka bekuar njerëzit duke u dhënë mirësinë dhe dashurinë si më të rëndësishme, veti që nuk dalin të plota në pah, mjegullohen në ditët e trazuara të vitit dhe për këtë ky muaj është për lehtësimin. Do ta mbyll me atë që shkruante Naim Frashëri ‘po të nderojë njeriu njerinë e ka nderuar edhe Perëndinë”, tha Rama.